Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato a Castellammare di Stabia un 27enne stabiese, gravemente indiziato di una rapina aggravata in concorso avvenuta lo scorso 26 ottobre 2025 all’interno di una discoteca del centro di Sorrento.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’attività investigativa, condotta dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Sorrento e coordinata dalla Procura, ha preso avvio dalla denuncia presentata da un giovane, vittima della rapina. Secondo quanto ricostruito, quest'ultimo sarebbe stata accerchiata da più soggetti, spintonato e immobilizzato, mentre uno degli aggressori gli strappava dal collo una catenina in oro con pendente, del valore stimato di circa 5.000 euro.

Dopo il colpo, l’autore materiale si sarebbe dato alla fuga, mentre i complici – ancora in fase di identificazione – avrebbero trattenuto e minacciato la vittima per impedirle di inseguirlo.

Fondamentali per l’individuazione del presunto responsabile sono stati l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, interni ed esterni al locale, e le successive attività info-investigative e di riconoscimento fotografico. Decisivo, in particolare, un tatuaggio visibile sul collo dell’autore della rapina, elemento che ha consentito il riconoscimento da parte della vittima.

Il 27enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri soggetti coinvolti nel reato.