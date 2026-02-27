A cura della Redazione

Prosegue senza sosta l’impegno per il decoro urbano e la legalità a Torre Annunziata. Nella giornata di lunedì 23 febbraio, un’operazione congiunta della Polizia Municipale di Torre Annunziata e degli operatori della Prima Vera srl ha portato alla scoperta di gravi illeciti ambientali in diverse zone della città.

Nel mirino degli agenti le aree di Corso Vittorio Emanuele angolo vico Giglio e via Talamo, dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali abbandonati illegalmente: inerti provenienti da demolizioni edilizie e numerosi pezzi di ricambio per auto, lasciati su suolo pubblico senza alcuna autorizzazione.

Grazie al lavoro della Polizia Municipale e all’analisi tecnica dei materiali effettuata dagli esperti del servizio di raccolta, sono già in corso le attività di accertamento per risalire ai responsabili degli sversamenti. Un’azione mirata che punta non solo alla rimozione dei rifiuti, ma soprattutto all’individuazione e alla punizione di chi danneggia l’ambiente e il territorio.

L’Amministrazione comunale ricorda che l’abbandono dei rifiuti costituisce reato penale ed è punito con sanzioni particolarmente severe: ammende fino a 10.000 euro, sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e possibile sospensione della patente da quattro a sei mesi.

Un messaggio chiaro e netto quello che arriva dalle istituzioni: l’ambiente è un bene comune e non può essere trasformato in una discarica privata. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del territorio e garantire maggiore rispetto delle regole.