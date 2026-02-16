A cura della Redazione

Maxi operazione dei militari del Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli che, nell’ambito di un piano straordinario di controlli in vista del Carnevale, hanno sequestrato oltre 500mila prodotti non sicuri, privi di etichettatura conforme e in alcuni casi contraffatti.

Al termine delle verifiche, le Fiamme Gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio di Napoli per violazioni al Codice del Consumo, con sanzioni amministrative fino a 30mila euro, mentre 19 soggetti sono stati denunciati alle autorità giudiziarie per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Tra la merce sequestrata figurano maschere, gadget di Carnevale, stelle filanti, decorazioni, parrucche, prodotti per la cura della persona e giocattoli destinati in larga parte ai bambini, oltre a vari accessori in plastica potenzialmente pericolosi per la salute.

I controlli hanno interessato numerosi esercizi commerciali e depositi della città di Napoli e dell’intera provincia, compresi i comuni di Casoria, Nola, Giugliano in Campania, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Sorrento.

Secondo le stime degli investigatori, la commercializzazione dei prodotti sequestrati avrebbe potuto generare profitti illeciti per decine di migliaia di euro, esponendo al contempo i consumatori – soprattutto i più piccoli – al rischio derivante dall’eventuale presenza di materiali nocivi o non conformi agli standard di sicurezza.