Nel pomeriggio di mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne di origini bulgare, con precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
L’intervento è avvenuto a Torre Annunziata, dove gli agenti del Commissariato locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in corso Umberto I hanno notato il giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per sottrarsi al controllo.
I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di sei dosi di hashish per un peso complessivo di circa 9 grammi. Gli ulteriori accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione dell’indagato, dove sono stati rinvenuti due pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 86 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.
Alla luce degli elementi raccolti, il 23enne è stato tratto in arresto dagli agenti intervenuti.