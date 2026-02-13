A cura della Redazione

Nel pomeriggio di mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne di origini bulgare, con precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto a Torre Annunziata, dove gli agenti del Commissariato locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in corso Umberto I hanno notato il giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per sottrarsi al controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di sei dosi di hashish per un peso complessivo di circa 9 grammi. Gli ulteriori accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione dell’indagato, dove sono stati rinvenuti due pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 86 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Alla luce degli elementi raccolti, il 23enne è stato tratto in arresto dagli agenti intervenuti.