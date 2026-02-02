A cura della Redazione

Tentato furto in un appartamento, i carabinieri bloccano uno dei due ladri.

A Sant’Antonio Abate i carabinieri della locale Stazione e i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato Luigi Ametrano Verdura, 38enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno sorpreso l’uomo in compagnia di un complice nel cortile di un’abitazione a via Lettere mentre stava forzando una finestra. I due hanno tentato di fuggire e il 38enne è stato bloccato. Il complice è riuscito a fuggire. I carabinieri sono sulle sue tracce.