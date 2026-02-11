A cura della Redazione

Operazione di controllo per la tutela ambientale a Torre Annunziata nell’ambito delle attività “Terra dei Fuochi”, disposte su indirizzo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari.

La Polizia Locale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, con il supporto dei militari dell’Esercito Italiano, ha effettuato una serie di verifiche sul territorio finalizzate al contrasto delle attività illegali connesse alla gestione dei rifiuti.

Al termine dei controlli è stata sequestrata un’officina meccanica risultata priva delle necessarie autorizzazioni. Il titolare dell’attività è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti, mentre l’esercizio è stato chiuso. L’intervento rientra nel programma di monitoraggio e contrasto alle violazioni ambientali previsto nell’ambito delle operazioni di presidio del territorio.