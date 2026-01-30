A cura della Redazione

Un episodio di estrema violenza e crudeltà è stato denunciato nella mattinata di oggi a Terzigno, dove ignoti si sono introdotti all’interno di una proprietà privata in cui vengono accuditi una quarantina di cani, mettendo a segno un raid che ha lasciato sgomento e dolore.

Secondo quanto riferito in una nota giunta in redazione, le proprietarie, una volta arrivate sul posto, si sono subito accorte che qualcosa non andava: il lucchetto d’ingresso era stato tagliato e inizialmente si è pensato a un semplice furto di cibo. Poco dopo, però, è emersa una situazione ben più grave.

All’interno della struttura sarebbe stato distrutto tutto ciò che poteva essere danneggiato, con mazze di legno abbandonate a terra. Alcuni cani, in particolare dei pitbull, sarebbero stati liberati dai box e picchiati. Due animali, Zulema e Pluto, sarebbero stati portati via.

I responsabili avrebbero inoltre rubato i catenacci dei box, oltre a un secchio contenente circa 80 chili di crocchette. I due cani sottratti sono entrambi provvisti di microchip. Pluto ha 17 anni, è anziano e sordo, mentre Zulema è affetta da un tumore alle ovaie e doveva essere sottoposta a intervento chirurgico, già programmato per lunedì.

Sul posto sono intervenute le autorità, alle quali sono stati consegnati i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che gli autori del gesto presumibilmente non sapevano essere presenti. Sono stati inoltre messi a disposizione oggetti toccati durante l’irruzione, per eventuali rilievi e accertamenti tecnici.

Le proprietarie lanciano ora un appello urgente alla cittadinanza: chiunque dovesse avvistare Zulema o Pluto è invitato a contattarle immediatamente. Si teme che i cani possano essere abbandonati, una volta comprese le loro condizioni di salute.

È stata offerta una ricompensa di 2.000 euro a chi fornirà notizie certe e utili al ritrovamento degli animali.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla necessità di tutela degli animali e di una ferma condanna contro ogni forma di violenza.

Per segnalazioni: Carmen: 338 488 7931 - Graziella: 331 156 5953 - Enza: 331 406 1429 - Susanna: 338 799 6321.