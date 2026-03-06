Arrestato tre volte per lo stesso tipo di furto nel giro di pochi mesi. Protagonista della vicenda è Salvatore Napoli, 42enne di Torre Annunziata, finito ancora una volta in manette dopo aver rubato un portafogli da un furgone di un corriere.
Il primo episodio risale al 1° settembre dello scorso anno. Un furgone parcheggiato in corso Italia a Sorrento, il portellone del cassone aperto e il corriere impegnato in una consegna. Un’occasione che il 42enne decide di sfruttare per sottrarre oggetti di valore. Il colpo però dura poco: i carabinieri lo sorprendono e lo arrestano.
Dopo il processo per direttissima, l’uomo viene scarcerato. Ma appena dieci giorni dopo, l’11 settembre, torna a colpire con lo stesso identico schema: stessa strada, un altro furgone di spedizioni e un corriere distratto. Anche in quel caso i militari della compagnia di Sorrento lo sorprendono in flagranza e lo arrestano nuovamente. Il 42enne resta in carcere per diversi mesi, fino a pochi giorni fa.
Una volta tornato in libertà, però, il copione si ripete ancora. Il 42enne individua il suo terzo bersaglio, ancora una volta un furgone di uno spedizioniere lasciato con il portellone aperto. Il 42enne si guarda intorno, controlla la situazione e poi entra in azione: nell’abitacolo nota un portafogli e lo afferra. Non fa però in tempo ad allontanarsi.
I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento, che si trovano poco distanti, assistono alla scena e intervengono immediatamente. Per il ladro scattano così le manette per la terza volta.
Il 42enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice, al quale dovrà fornire la sua versione dei fatti.
