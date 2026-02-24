A cura della Redazione

Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, considerata una priorità dalla Procura della Repubblica oplontina. In esecuzione di un ordine di demolizione emesso dalla Pretura Circondariale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, è stato abbattuto un manufatto abusivo in cemento armato nel Comune di Lettere, in via Capomazzo.

L’edificio, sviluppato su tre livelli fuori terra – piano rialzato, primo e secondo piano – era suddiviso in quattro unità immobiliari residenziali e costituiva una rilevante volumetria abusiva. L’opera insisteva in un’area gravata da numerosi vincoli, tra cui quelli paesaggistici, idrogeologici e sismici, nonché classificata come zona di inedificabilità assoluta e di elevato rischio idrogeologico.

La demolizione dà esecuzione a una condanna per un abuso edilizio risalente al 1999 e rappresenta uno strumento fondamentale sia per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia per la prevenzione e la dissuasione di ulteriori illeciti sul territorio. L’intervento è stato effettuato utilizzando le somme stanziate dal fondo di anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti.