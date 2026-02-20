A cura della Redazione

Continua l’attività di tutela ambientale a Torre Annunziata. La Polizia Locale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, congiuntamente con i militari del Raggruppamento “Strade Sicure Campania” dell’Esercito Italiano, ha effettuato diversi controlli nell’ambito di un’attività per il contrasto ai reati ambientali.

All’esito dei controlli gli agenti della Polizia Municipale con il supporto dei militari guidati dal col. Andrea Enzo Crivellotto, hanno sequestrato due autofficine abusive. I titolari sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti e i locali sottoposti a sequestro penale.

