A cura della Redazione

Momenti di apprensione questa mattina a Torre Annunziata, dove un grande pino si è improvvisamente inclinato verso un palazzo in via Tagliamonte, all’angolo con via Simonetti, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Municipale di Torre Annunziata, che hanno messo in sicurezza l’area per evitare rischi ai residenti e ai passanti.

Al momento non sono chiare le cause che hanno provocato l’inclinazione del tronco: tra le ipotesi, il vento delle ultime ore o una possibile carenza di manutenzione. Non si tratta però di un episodio isolato. In città, infatti, non è la prima volta che alberi cedono al peggioramento delle condizioni meteo. In via dei Mille, negli ultimi due anni, si sono registrati almeno cinque casi di alberi abbattuti dal vento.

Un dato che riaccende il dibattito sulla manutenzione del verde pubblico. La mancata o ritardata potatura, soprattutto in presenza di alberature di grandi dimensioni, può aumentare il rischio di cedimenti durante giornate caratterizzate da venti di media o forte intensità.

La vicenda ripropone la necessità di una programmazione attenta e costante degli interventi sul patrimonio arboreo cittadino: guardare al futuro è fondamentale, ma allo stesso tempo è indispensabile preservare e curare ciò che già esiste, per evitare situazioni di pericolo e ulteriori peggioramenti.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook