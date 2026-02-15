A cura della Redazione

Controlli straordinari contro la movida e verifiche sulla sicurezza nei locali notturni sono stati effettuati dai carabinieri, in collaborazione con i vigili del fuoco, in diversi comuni dell’area vesuviana. Nel mirino dei militari soprattutto discoteche e sale da ballo, con particolare attenzione al rispetto delle norme antincendio e delle autorizzazioni amministrative.

A Pollena Trocchia, in via Garibaldi, è stata controllata una nota discoteca: denunciato l’amministratore unico della società che gestisce il locale per gravi carenze in materia di sicurezza. Durante l’ispezione sono stati riscontrati il malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi, l’ostruzione delle uscite di emergenza e la presenza insufficiente di addetti alla sicurezza. All’interno erano presenti 670 giovani, a fronte dei 400 consentiti. L’attività è stata sospesa immediatamente e i presenti hanno lasciato il locale senza problemi di ordine pubblico.

A Torre del Greco, invece, i carabinieri hanno denunciato un 44enne per apertura abusiva di una sala da ballo allestita in un deposito di via delle Vigne, privo di autorizzazioni e delle necessarie misure di sicurezza: all’interno sono stati trovati circa 40 clienti.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre denunciati due presunti pusher: un 45enne incensurato di Torre del Greco, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina, e un altro uomo trovato in possesso di diverse dosi di marijuana nel parcheggio della Terrazza Due Golfi, a Ercolano. Le operazioni rientrano nei servizi straordinari predisposti per garantire maggiore sicurezza nei luoghi della movida del territorio.