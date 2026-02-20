Sono in corso da oltre 72 ore le ricerche dell’uomo che si è gettato nel fiume Volturno dal Ponte Romano di Capua durante i festeggiamenti del Carnevale. La notizia è stata riportata dal giornale online Caserta News.

Si tratta di un 75enne di Torre Annunziata, ospite della sorella residente a Capua, che secondo quanto emerso non stava attraversando un buon periodo. A dare l’allarme sono stati automobilisti e passanti che hanno assistito al gesto. L’uomo, mascherato e vestito di nero, prima di lanciarsi nel fiume ha lasciato il cellulare sulla balaustra del ponte.

Il telefono, recuperato dai carabinieri della compagnia di Capua, è stato sbloccato dai militari che, attraverso il profilo social, sono riusciti a risalire alla sua identità. Subito attivata la macchina dei soccorsi: da giorni sono impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, supportati dal nucleo sommozzatori di Napoli, dal reparto Sapr con droni per le ricerche dall’alto e da un elicottero. Oltre 50 uomini stanno battendo il fondale nel punto del presunto impatto e le sponde del fiume.

Le operazioni risultano particolarmente difficili a causa delle forti correnti e del livello del Volturno, ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni. Le ricerche proseguono anche verso i comuni limitrofi per ricostruire il percorso delle correnti fluviali.