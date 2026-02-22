A cura della Redazione

I carabinieri della stazione di Sorrento sono impegnati in un posto di controllo quando la paletta si solleva davanti ad una Dacia Sandero. A incuriosire l’agitazione della donna, inizialmente attribuita dai militari al piccolo seduto sul sedile anteriore.

Addosso, scopriranno poi i carabinieri, la 45enne di Pompei nasconde alcune dosi di cocaina: nove il conto sul verbale di sequestro. Con lei il figlio di 5 anni, divertito dal lampeggiante della gazzella.

In caserma, la donna è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Il piccolo, invece, durante la stesura degli atti, ha sgranocchiato qualche snack e guardato i cartoni animati insieme ai carabinieri liberi dal servizio che l’hanno intrattenuto.

La 45enne è stata sottoposta ai domiciliari, in attesa di giudizio.