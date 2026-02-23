A cura della Redazione

Arrestato a Trecase un 33enne gravemente indiziato di rapina aggravata, lesioni personali e falsificazione e spendita di monete contraffatte. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata odierna dai Carabinieri della Stazione di Boscoreale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.

L’arresto è il risultato delle indagini avviate dopo una rapina avvenuta lo scorso mese ai danni di un giovane corriere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due uomini si sarebbero presentati come destinatari di un pacco in consegna, proponendo il pagamento in contanti di oltre duemila euro.

Solo successivamente il corriere si sarebbe accorto che il denaro ricevuto era contraffatto. Alle sue rimostranze, i due lo avrebbero aggredito, colpendolo con pugni al volto, per poi appropriarsi violentemente della merce e darsi alla fuga.

Determinante per le indagini è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito ai militari di ricostruire l’azione criminale, individuare l’autovettura utilizzata per la fuga e risalire all’identità dell’uomo arrestato. Gli elementi raccolti sono stati ritenuti sufficientemente gravi da giustificare l’emissione della misura cautelare.

Dopo le formalità di rito, il 33enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale “G. Salvia” di Napoli Poggioreale, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.