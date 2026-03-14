A cura della Redazione

Maxi operazione contro la contraffazione nel Napoletano. I militari del Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli hanno individuato uno “showroom del falso” a San Giorgio a Cremano, sequestrando oltre 25mila capi di abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando quattro persone.

L’operazione, condotta nell’ambito di un’intensificazione delle attività di contrasto alla contraffazione e di tutela del Made in Italy, risale al 6 febbraio 2026 ed è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Scoperto un vero “centro commerciale del falso”

Le indagini, svolte dal Gruppo Pronto Impiego Napoli, hanno permesso di individuare una filiera di approvvigionamento e distribuzione di prodotti contraffatti, risalendo a uno dei presunti grossisti che riforniva rivenditori al dettaglio della città di Napoli.

All’interno di un ampio locale di circa 530 metri quadrati, nascosto da un apposito tendaggio, i finanzieri hanno scoperto una sorta di centro commerciale del falso: scaffali in legno colmi di capi di abbigliamento e accessori, organizzati per tipologia e marchio come in un normale negozio.

Tra i brand riprodotti figuravano oltre quaranta griffe di fama internazionale, tra cui Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent e Fendi. Nel locale sono stati trovati anche orologi falsi Rolex, penne Cartier e Montblanc.

Una sala spedizioni per il mercato parallelo

In un’area adiacente allo spazio espositivo, i militari hanno individuato anche una sala adibita a centro spedizioni, dove era custodita merce già inscatolata ed etichettata, pronta per essere distribuita sul mercato parallelo.

Al termine dell’operazione sono stati sequestrati oltre 25mila articoli contraffatti. Quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Napoli con le accuse di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

Si precisa che i provvedimenti di sequestro e la relativa convalida sono stati emessi nell’ambito delle indagini preliminari. Gli indagati restano presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.