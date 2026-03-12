È stato catturato nella notte, dopo otto mesi in fuga, il latitante Pasquale Romito, 38 anni, noto come 'o turco, ritenuto uno dei gestori del racket di camorra a Torre Annunziata.
I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata lo hanno catturato nella notte. Romito è ritenuto ai vertici del clan Gionta, per il quale avrebbe gestito anche le armi, scalando i vertici del clan anche grazie al matrimonio con una delle nipoti di Gemma Donnarumma, la moglie del capoclan ergastolano Valentino Gionta.
Lo scorso luglio era sfuggito all'ultimo blitz anticamorra, dandosi alla latitanza: era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.