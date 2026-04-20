A cura della Redazione

Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio nel territorio vesuviano. Nell’ambito delle azioni coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è stata eseguita la demolizione di diverse opere abusive nel comune di Boscotrecase, all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio.

Gli interventi hanno riguardato un manufatto ad uso residenziale di circa 50 metri quadrati, composto da due camere da letto e un bagno, completo di impianti e rifiniture, oltre a un solaio di copertura di circa 42 metri quadrati e una tettoia in lamiera coibentata della stessa estensione.

Le strutture erano state realizzate in un’area sottoposta a vincoli stringenti: zona agricola secondo il Piano regolatore generale, dove sono consentite solo opere a servizio del fondo rustico, e zona soggetta a recupero urbanistico e tutela paesaggistica, dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero dell’esistente.

La demolizione è stata eseguita in attuazione di un ordine emesso dall’autorità giudiziaria, a seguito di una sentenza risalente al 2007. L’intervento ha avuto anche una valenza preventiva e deterrente, finalizzata al ripristino della legalità e alla tutela del territorio.

Le operazioni sono state effettuate in regime di autodemolizione da parte del proprietario, senza l’impiego di fondi pubblici, anche grazie all’attività di sensibilizzazione promossa dalla Procura e alla collaborazione con il Parco Nazionale del Vesuvio.