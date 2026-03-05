A cura della Redazione

Viaggiava con 27 chili di hashish nel portabagagli dell’auto, ma è stato fermato e arrestato dai Carabinieri. In manette è finito un 42enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, bloccato dai militari della Stazione di Poggiomarino.

L’uomo era alla guida di un’Alfa Romeo 159 quando è stato sottoposto a controllo. Durante l’ispezione del veicolo, i carabinieri hanno scoperto nel cofano posteriore un ingente quantitativo di hashish: circa 27 chili di droga sistemati semplicemente sul pianale del portabagagli.

Non c’erano doppi fondi, vani nascosti o particolari sistemi per occultare il carico. A tradire la presenza dello stupefacente è stato anche il forte e caratteristico odore pungente emanato dalla sostanza.

Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato anche 327 grammi di cocaina pura, probabilmente destinata a essere tagliata e suddivisa in dosi per lo spaccio.

Per il 42enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo l’arresto è stato trasferito in carcere, mentre la droga è stata sequestrata.

