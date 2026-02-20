A cura della Redazione

Nuovo intervento contro l’abusivismo edilizio a Torre del Greco, dove è stato eseguito un ordine di demolizione disposto dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, su impulso della Procura della Repubblica.

Le opere abusive, realizzate in via I Traversa Montedoro, consistevano in due ampliamenti in aderenza al fabbricato preesistente (rispettivamente di circa 12 e 15 metri quadrati), un solaio in cemento armato e un vano adibito a bagno. I manufatti erano utilizzati a fini residenziali.

L’area interessata è sottoposta a molteplici vincoli: paesaggistico-ambientale, sismico (zona 2), oltre a ricadere in zona rossa per rischio vulcanico e in aree disciplinate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e dal Piano Urbanistico Comunale.

La demolizione è stata eseguita in regime di autodemolizione, senza costi per il Comune, in seguito a una condanna definitiva risalente al 2011. L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’abusivismo edilizio finalizzate al ripristino della legalità e alla tutela del territorio.