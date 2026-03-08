A cura della Redazione

Non si fermano gli episodi di criminalità a Torre Annunziata.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, intorno alle 16.15, si è consumata una rapina ai danni dell’agenzia di scommesse Sisal Matchpoint in via Vesuvio 11. Il titolare aveva da poco aperto l’attività quando tre giovani, con il volto coperto dai caschi, hanno fatto irruzione nel locale.

Armati di pistola, si sono fatti consegnare l’incasso della mattinata, circa mille euro, per poi fuggire rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia, che si trova a poca distanza dall’agenzia. Gli investigatori hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo anche le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.

Un fatto che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nella città oplontina, già scossa nelle ultime ore da un altro episodio di criminalità, con l'esplosione di colpi di arma da fuoco sparati da due uomini in sella ad una moto all'indirizzo di un altro uomo che viaggiava su uno scooter.

Non sarebbe forse fuori luogo chiedere in Prefettura il supporto dell’operazione “Strade Sicure” per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e contrastare il ripetersi di atti criminosi.