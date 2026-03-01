A cura della Redazione

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato tra Castellammare di Stabia e Gragnano, con verifiche mirate nei locali pubblici, nelle attività di intrattenimento e lungo le principali arterie stradali.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia stabiese in collaborazione con la Polizia Municipale. Nel corso dei controlli è stato ispezionato un esercizio commerciale, al quale sono state contestate numerose irregolarità, in particolare per la mancanza delle necessarie autorizzazioni e per il mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di musica e intrattenimento.

Durante le verifiche sono emerse anche criticità igienico–sanitarie e organizzative nei locali e negli spazi riservati al personale, con alimenti e bevande conservati in modo non conforme. Complessivamente è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 7mila euro e sono stati avviati i provvedimenti per interrompere l’attività di pubblico spettacolo non regolarmente segnalata.

Nel corso del servizio sono state inoltre denunciate tre persone: una per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, una per porto ingiustificato di coltello e una perché trovata in possesso di un documento d’identità alterato.

A Gragnano i militari hanno rinvenuto anche una piccola quantità di marijuana nascosta all’interno di un muro, sequestrata a carico di ignoti. Cinque persone sono state invece segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di 295 persone controllate e 131 veicoli verificati, oltre a controlli su 14 soggetti sottoposti a misure restrittive. Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 47 sanzioni amministrative, per un importo totale superiore ai 10mila euro, principalmente per mancata revisione, assenza di assicurazione, patente scaduta, mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del telefono cellulare alla guida e altre violazioni al Codice della Strada.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio finalizzato a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle regole nelle aree a maggiore afflusso di persone.