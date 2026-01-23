A cura della Redazione

Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata e i militari della Stazione dei Carabinieri di Trecase hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 48 anni, residente a Torre Annunziata.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda tre rapine aggravate dall’uso di un’arma da fuoco, commesse ai danni di due distributori di carburante nei comuni di Torre Annunziata e Boscoreale e di una farmacia di Boscotrecase.

I fatti risalgono alle prime ore del 24 settembre scorso, quando tra Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase si verificarono, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, cinque rapine ai danni di esercizi commerciali. Le modalità operative simili fecero subito ipotizzare l’azione di un unico autore.

Le indagini avviate nell’immediatezza dalla Polizia di Stato, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica, consentirono di identificare l’uomo come responsabile di due rapine ai danni di distributori di carburante a Torre Annunziata e Torre del Greco. Nella stessa giornata il 48enne venne arrestato in flagranza e condotto presso il carcere di Napoli Poggioreale.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, svolti congiuntamente dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri di Trecase e coordinati dalla Procura oplontina, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza anche per le altre tre rapine. Decisivi il riconoscimento da parte del titolare della farmacia, oltre agli accertamenti sul mezzo utilizzato e sull’abbigliamento indossato durante i colpi.

All’indagato, già detenuto, è stata quindi notificata in carcere una nuova ordinanza di custodia cautelare per le ulteriori rapine contestate.