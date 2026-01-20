A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha disposto la convalida della sospensione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un bar di corso Umberto I, a seguito di un’ispezione dei Carabinieri del N.A.S. di Napoli.

Dal sopralluogo effettuato il 16 gennaio sono emerse gravi non conformità igienico-sanitarie, tra cui la presenza di insetti, carenze strutturali nei locali, attrezzature sporche e la promiscuità tra alimenti e prodotti chimici. È stata inoltre disposta la chiusura di un deposito seminterrato abusivo di circa 100 metri quadrati, trovato in pessime condizioni igieniche, e il ritiro di circa 200 kg di alimenti per mancata tracciabilità e cattiva conservazione.

La riapertura dell’esercizio potrà avvenire solo dopo il completo ripristino dei requisiti di legge, la regolarizzazione dei locali e un nuovo sopralluogo con esito favorevole da parte dell’ASL NA 3 Sud o del N.A.S., oltre alla formale revoca dell’ordinanza comunale.

In caso di inottemperanza, si legge nell’ordinanza, sono previste sanzioni penali.