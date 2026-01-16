A cura della Redazione

A distanza di pochi giorni dall’ultima operazione delle interforze a Torre Annunziata, nel pomeriggio di ieri i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata, ed in particolare nei rioni “Annunziata”, “Poverelli”, “Penniniello” e “Provolera”.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 457 persone, di cui 98 con precedenti di polizia e 5 sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, gli operatori hanno controllato 210 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 90 violazioni del Codice della Strada e ritirato 3 patenti di guida; sono stati, altresì, controllati 5 esercizi commerciali e 25 soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.

