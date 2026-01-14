A cura della Redazione

Nella giornata di ieri è scattato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata, disposto dalla Questura di Napoli nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità.

L’operazione ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. I controlli si sono concentrati in particolare nei rioni Annunziata, Poverelli, Penniniello e Provolera.

Nel corso del servizio sono state identificate 320 persone, di cui 78 con precedenti di polizia. Controllati anche 150 veicoli, tre dei quali sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 45 violazioni al Codice della Strada. Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato verifiche su otto esercizi commerciali e controllato 24 soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Nel corso delle attività, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto della Squadra Cinofili, hanno perquisito un appartamento in uso a un uomo del posto. Grazie anche al fiuto del cane antidroga “Naja”, sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di doppi fondi e intercapedini realizzate ad hoc, circa 800 grammi di marijuana suddivisi in dieci involucri, circa 300 grammi di hashish tra panetti e frammenti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 2.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 37enne, residente a Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un secondo arresto è scattato durante un controllo su strada. Gli agenti hanno notato un’auto il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere l’alt accelerando improvvisamente. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione, fino a quando è stato raggiunto e bloccato. Il conducente, un 40enne di Castellammare di Stabia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo del territorio volto a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città.