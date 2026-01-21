A cura della Redazione

La Guardia Costiera di Torre del Greco ha scoperto e sequestrato una carrozzeria completamente abusiva nel comune di Torre del Greco, durante un’operazione di controllo e vigilanza finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, condotta il 21 gennaio 2026.

Le verifiche hanno rilevato che l’attività, attiva da diversi anni, era priva di tutte le autorizzazioni amministrative e ambientali necessarie per gestire i rifiuti derivanti dalla riparazione delle autovetture. Inoltre, i reflui prodotti dall’officina venivano immessi direttamente nelle condotte fognarie senza alcun trattamento, con potenziali danni per l’ambiente e la salute pubblica.

I responsabili dell’attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata, mentre l’intera officina di circa 200 mq, comprensiva di attrezzature e rifiuti prodotti, è stata posta sotto sequestro.

L’intervento si inserisce nelle azioni continuative della Guardia Costiera e delle autorità locali per garantire il rispetto delle norme ambientali e contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio campano.

