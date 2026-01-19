A cura della Redazione

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 18 gennaio sul lungomare di Torre Annunziata, dove un’auto fuori controllo ha invaso il marciapiedi nei pressi della Villa comunale, travolgendo un pedone e schiantandosi contro la recinzione in ferro.

«Ho sentito uno stridio di ruote, mi sono voltato d’istinto e quel gesto mi ha salvato la vita», racconta Gigi Maiello, noto imprenditore oplontino rimasto ferito nell’impatto. Erano circa le 15 quando l’uomo stava passeggiando in viale Marconi, lungo il marciapiedi esterno alla Villa.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto guidata da un giovane – e non da una donna come inizialmente riferito – stava percorrendo viale Marconi e, all’altezza del chiosco, ha svoltato a sinistra per immettersi su via Cristoforo Colombo. Durante la manovra, probabilmente a causa della velocità sostenuta, il conducente ha perso il controllo del veicolo: l’auto ha sbandato, è salita sul marciapiedi e si è schiantata contro la recinzione della Villa comunale.

Prima dell’impatto finale, però, l’auto ha investito il pedone, che è riuscito solo parzialmente a schivarla gettandosi a terra. Scene di grande concitazione, con il volto dell’uomo coperto di sangue. Illeso ma visibilmente sotto shock il giovane alla guida.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcune persone presenti nella zona, poi l’arrivo dell’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Castellammare di Stabia. Qui i medici hanno riscontrato una frattura al setto nasale e diverse ferite al volto, successivamente suturate, in attesa di ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Il conducente è risultato in regola con la patente e perfettamente lucido. Tra le ipotesi al vaglio, una curva affrontata a velocità sostenuta e la possibile inesperienza alla guida.

Un incidente che, solo grazie alla prontezza di riflessi del pedone, non si è trasformato in tragedia.

