A cura della Redazione

Perde il controllo della propria auto e finisce sul marciapiedi, investendo un uomo che stava passeggiando. È accaduto a Torre Annunziata lungo via Cristoforo Colombo, la strada che costeggia i lidi balneari della città.

Alla guida del veicolo una donna che, per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi del ristorante “La Barchetta” ha perso il controllo dell’auto. Invece di svoltare a destra, la vettura ha proseguito la sua corsa in linea retta, salendo sul marciapiedi e abbattendo parte della recinzione in ferro della Villa comunale.

In quel momento un pedone stava camminando lungo il marciapiedi ed è stato investito dal veicolo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Castellammare di Stabia in codice rosso. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Torre Annunziata per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, oltre ai sanitari per prestare i primi soccorsi.

