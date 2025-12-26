La paura torna a farsi sentire, forte e improvvisa, tra i residenti di via Caravelli a Torre Annunziata, proprio nel giorno di Natale. Intorno alle 18, mentre molte famiglie erano ancora riunite attorno alla tavola, due tentativi di furto hanno scosso la quiete del complesso residenziale Parco del Sole, riportando alla luce un problema che i cittadini denunciano da tempo: la mancanza di sicurezza.

Il primo episodio si è verificato in un appartamento al primo piano, abitato da due persone anziane. I ladri, arrampicatisi lungo il tubo del gas, hanno forzato una serranda nel tentativo di introdursi in casa. A metterli in fuga, però, sono stati proprio gli anziani occupanti dell’abitazione, che con coraggio e prontezza sono riusciti a far desistere i malviventi.

Ma la vicenda non si è fermata lì. Per nulla intimoriti, i ladri hanno tentato nuovamente il colpo, risalendo la stessa tubatura fino al secondo piano dello stabile. Qui hanno preso di mira un altro appartamento, dove da poco si era concluso il pranzo di Natale e circa dieci persone erano ancora presenti all’interno. Anche in questo caso, fortunatamente, il tentativo è fallito e i malviventi sono stati costretti alla fuga.

I due episodi sono stati immediatamente denunciati e sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata, che ha raccolto le prime informazioni utili per le indagini.

Resta però un interrogativo inquietante: si tratta di ladri improvvisati, che agiscono senza verificare se le abitazioni siano vuote, oppure di criminali disposti a entrare in casa anche con le persone all’interno? Quest’ultima ipotesi, se confermata, renderebbe il quadro ancora più allarmante.

Nel frattempo emergono ulteriori segnalazioni. Nel vicino Parco Oplonti, infatti, un furto sarebbe andato a segno, alimentando ulteriormente il clima di tensione che si respira tra via Caravelli e via Prota.

I residenti vivono ormai con un senso costante di insicurezza: c’è paura a lasciare le case incustodite, ma anche a restare soli in casa, perché - come sottolineano gli stessi cittadini - per i ladri non sembra fare differenza.

Dai condomini del Parco del Sole si leva un appello chiaro e accorato: «Chiediamo all’amministrazione comunale di farsi portavoce presso gli organi competenti per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine e sollecitare al contempo la Prefettura a rafforzare i controlli».

Tra le voci più preoccupate c’è quella di un avvocato residente in città: «I miei genitori sono anziani. Non posso vivere con l’angoscia che qualcuno possa entrare in casa e far loro del male. Bisogna intervenire prima che accada qualcosa di irreparabile».

Un grido d’allarme che chiede risposte concrete, prima che la paura diventi tragedia.

