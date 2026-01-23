A cura della Redazione

Un episodio che dimostra quanto sicurezza e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possano fare la differenza. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio a Torre Annunziata, in pieno centro, a corso Umberto I, a pochi passi dal Commissariato di Polizia.

Intorno alle 18,00 in una strada affollata da persone intente a passeggiare, due uomini - già noti alle forze dell’ordine - trafugano da una vetrinetta esterna al negozio di bigiotteria Medina oggetti per un valore di circa mille euro.

Determinante è stato il senso civico di una donna, che ha assistito al furto e non ha esitato a contattare il 113, fornendo una segnalazione tempestiva e precisa. Una chiamata che si è rivelata fondamentale per consentire l’immediato intervento delle pattuglie sul territorio.

Nel giro di pochi minuti, una volante della Polizia intercetta i due ladri in viale Marconi. Dopo un breve inseguimento, scattano le manette. I malviventi vengono trovati ancora in possesso della refurtiva, che viene recuperata e restituita al titolare del negozio.

Un’operazione lampo che conferma l’efficacia del controllo del territorio e ribadisce come la sicurezza urbana passi anche attraverso la responsabilità e la collaborazione dei cittadini, insieme al lavoro costante delle forze dell’ordine, chiamate ogni giorno a garantire legalità e tranquillità alla comunità.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook