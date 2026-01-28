A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Calastro per una rapina.

Due rapinatori col volto coperto si sarebbero avvicinati ad un’auto e avrebbero tirato fuori dall’abitacolo un 27enne e la sua fidanzata. LIl giovane, per difendere la ragazza, avrebbe prima avuto una colluttazione con rapinatori e poi sarebbe stato accoltellato al petto e alla spalla. Soccorso prima da un’ambulanza, il 27enne è stato portato in ospedale. Non è in pericolo di vita.