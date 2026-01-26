A cura della Redazione

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Torre Annunziata, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Tigli a Piano di Sorrento, hanno notatol'uomo che, con fare circospetto, si aggirava nei pressi di una fermata dell’autobus; pertanto, insospettiti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 11 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 9 grammi e di 185 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto un altro involucro della stessa sostanza stupefacente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale di polizia.