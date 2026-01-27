A cura della Redazione

Un’altra caduta riaccende i riflettori sulle condizioni critiche dei marciapiedi di Torre Annunziata. Nella mattinata di oggi, un uomo anziano è rimasto ferito mentre camminava su corso Umberto I, una delle strade più frequentate della città.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è inciampato a causa della pavimentazione sconnessa, finendo rovinosamente a terra e battendo la testa. L’impatto gli ha provocato una profonda ferita alla fronte, con una copiosa perdita di sangue.

Immediato l’intervento di alcuni passanti, che hanno aiutato l’anziano a sedersi e a tamponare la ferita in attesa dei soccorsi. Sul posto è stata allertata un’ambulanza del 118 ma, dopo circa quindici minuti di attesa, l’uomo ha deciso di non aspettare oltre e di rientrare a casa autonomamente, nonostante le insistenze di chi lo invitava a restare fermo.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione lo stato di degrado di molti marciapiedi cittadini, spesso caratterizzati da buche, dislivelli e formelle degli alberi prive di protezione, diventate nel tempo vere e proprie trappole per pedoni, anziani e persone con difficoltà motorie.

Negli ultimi giorni l’amministrazione comunale è intervenuta per rattoppare diverse buche lungo le strade, ma resta ancora irrisolta la questione della sicurezza dei percorsi pedonali, soprattutto nelle zone più trafficate. Una criticità che incide sulla qualità della vita quotidiana e che richiede interventi strutturali e non più rinviabili.

Garantire marciapiedi sicuri e accessibili non è solo una questione di decoro urbano, ma una priorità per la tutela dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili. Episodi come quello di oggi dimostrano quanto sia urgente passare dai piccoli interventi tampone a una riqualificazione complessiva degli spazi pubblici.