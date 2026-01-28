A cura della Redazione

Una banale discussione per un parcheggio irregolare si è trasformata in un episodio di violenza lungo la costiera sorrentina, a Vico Equense, dove un uomo di 57 anni è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, lesioni e getto pericoloso di cose.

I fatti sono avvenuti all’esterno di un ristorante, dove il 57enne aveva parcheggiato la propria auto ostruendo l’ingresso del locale. Alla richiesta di uno dei dipendenti di spostare il veicolo, l’uomo ha reagito con atteggiamento aggressivo, dando origine a una discussione accesa prima con il lavoratore e poi con il direttore del ristorante.

La lite degenera all’interno del locale

Il confronto verbale si è spostato rapidamente all’interno del ristorante, dove la tensione è salita fino a trasformarsi in spintoni e insulti. Nel tentativo di sedare la lite, è intervenuto anche un cliente, ma la situazione è precipitata nel giro di pochi istanti.

Il 57enne ha infatti estratto dalle tasche uno spray al peperoncino, spruzzandolo contro il direttore del locale e il cliente intervenuto in sua difesa, provocando bruciore e difficoltà respiratorie.

Denuncia e indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Vico Equense, che hanno ricostruito l’accaduto e denunciato l’uomo. Nonostante lo spray al peperoncino non sia un’arma da fuoco, il suo utilizzo improprio rientra tra i reati previsti dal codice penale, soprattutto quando impiegato per offendere o ferire altre persone.

L’episodio riaccende l’attenzione sui comportamenti violenti scaturiti da futili motivi, come una discussione per un parcheggio, e sull’importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile, soprattutto in zone ad alta affluenza turistica come la costiera sorrentina.

