Piena solidarietà del sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, vilmente aggrediti la scorsa notte mentre intervenivano per spegnere un incendio a Santa Maria la Carità.

«Non c’è nulla di più vile che colpire chi rischia la propria incolumità per salvare la vita degli altri - ha dichiarato -. Il legame tra Castellammare e i suoi vigili del fuoco ha radici antiche e profonde: quanto accaduto, seppur in un comune limitrofo, ferisce l’intero territorio. Un episodio inaccettabile che merita una ferma condanna e che impone rispetto per chi ogni giorno serve la comunità con coraggio e dedizione».

I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere le fiamme che avevano avvolto un articolato nel piazzale di una ditta di autotrasporti, con la matrice che andava completamente distrutta. Giunti sul posto, quattro pompieri sarebbero stati aggrediti da un gruppo di persone, che lamentava un presunto ritardo nel loro intervento.

Solidarietà ai vigili del fuco anche da parte del Prefetto Michele di Bari e del sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi.