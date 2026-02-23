A cura della Redazione

Dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via De Turris, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti tempestivamente avviando le indagini. Sul posto è stato rinvenuto un bossolo, elemento che ha immediatamente confermato l’esplosione di almeno un colpo.

Gli accertamenti hanno condotto all’identificazione del presunto autore del gesto: si tratta del 44enne del posto F.A., già noto alle forze dell’ordine, titolare dell’attività commerciale “Mister Gelo” situata in piazzetta Quartuccio al civico 16.

Nel corso della perquisizione all’interno del negozio, i militari hanno rinvenuto due colpi inesplosi. Le operazioni sono state poi estese al box di pertinenza dell’uomo, dove i carabinieri hanno sequestrato una pistola calibro 9x19 con matricola punzonata, ritenuta verosimilmente l’arma utilizzata poco prima.

Ulteriori rilievi hanno permesso di individuare anche un foro di proiettile sulla carrozzeria di un’auto parcheggiata nei pressi dell’esercizio commerciale.

Il movente del gesto è ancora in fase di accertamento. L’uomo sarà trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.