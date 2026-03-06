A cura della Redazione

A oltre un anno dall’insediamento del nuovo direttivo, il Forum dei Giovani di Torre Annunziata denuncia una situazione di forte difficoltà nei rapporti con l’amministrazione comunale. I rappresentanti dei giovani parlano apertamente di mancanza di interlocuzione istituzionale e di scarsa attenzione verso le politiche giovanili.

Tra i principali problemi segnalati c’è la mancata assegnazione di una sede ufficiale, nonostante le numerose richieste avanzate nel corso dei mesi. Secondo quanto riferito dal Forum, diverse PEC inviate al Comune sarebbero rimaste senza risposta, mentre alcuni progetti trasmessi agli uffici competenti non risulterebbero nemmeno visualizzati.

Al centro delle critiche anche la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale monotematico dedicato alle politiche giovanili, presentata oltre due mesi fa. Il Forum sottolinea come la proposta non sia stata presa in considerazione entro i 30 giorni previsti, alimentando il malcontento tra i componenti dell’organismo.

Le perplessità sarebbero emerse anche durante un recente incontro con il sindaco, dal quale – spiegano i rappresentanti del Forum – sarebbe emersa ancora una volta una limitata attenzione verso l’organo giovanile, il cui mandato ha una durata complessiva di tre anni. Di questo periodo, ricordano, un anno e due mesi sono già trascorsi.

Secondo quanto denunciato, sarebbe inoltre emerso che gli uffici comunali preposti non consultano i verbali delle riunioni del Forum e non sarebbero a conoscenza delle comunicazioni e dei progetti ufficialmente inviati, né delle date e dei luoghi in cui si svolgono le assemblee.

Una situazione che, secondo il Forum dei Giovani, rappresenta una grave mancanza di dialogo istituzionale e di rispetto verso il lavoro portato avanti dai giovani del territorio, che – sottolineano – continuano a impegnarsi quotidianamente per mettere idee e iniziative al servizio dei propri coetanei e della città.