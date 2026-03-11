A sette giorni dalla scadenza del bando per il secondo lotto dei lavori allo Stadio Giraud, fissata al 2 marzo, la gara risulta deserta. Nessuna impresa ha presentato offerte per l’intervento. A denunciarlo è il gruppo consiliare Oplonti Futura (Lucio D'Avino e Marco Russo) che attacca duramente l’amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo.

Secondo i consiglieri, il risultato rappresenta la dimostrazione concreta della distanza tra gli annunci fatti negli ultimi mesi e la situazione reale.

“Il risultato è sotto gli occhi di tutti: gara deserta. Nessuno. Zero”, affermano dal gruppo consiliare, sottolineando come il silenzio seguito alla scadenza del bando “faccia molto più rumore delle conferenze stampa e delle promesse”.

Le accuse: “Solo propaganda sullo stadio”

Oplonti Futura punta il dito contro quella che definisce una lunga stagione di annunci sul futuro dell’impianto sportivo cittadino.

“Per mesi abbiamo ascoltato proclami e slogan – spiegano i consiglieri – con lo Stadio Giraud raccontato come un cantiere ormai pronto a partire e come l’ennesimo grande risultato dell’amministrazione”.

Poi, secondo l’opposizione, è arrivata la realtà: la scadenza del bando e il mancato interesse delle imprese.

“Scade il bando, passano i giorni e non si presenta nessuno. Nessuna offerta, nessun segnale”, sottolineano.

“Torre Annunziata il paese delle proroghe”

Nel comunicato il gruppo consiliare allarga la critica alla gestione amministrativa della città.

“Torre Annunziata sembra diventata il paese delle proroghe: si annuncia, si rinvia, si rimanda e poi si promette di nuovo”, afferma Oplonti Futura, evidenziando come nel frattempo “la città resta ferma”.

Per l’opposizione, sul progetto dello stadio si sarebbe fatto “di tutto tranne la cosa più semplice: portare i fatti”.

“Occasione persa per la città”

La conclusione del gruppo consiliare è netta: mentre l’amministrazione continua a parlare di risultati, la situazione dello stadio resta bloccata.

“La propaganda può durare qualche mese, ma la realtà prima o poi presenta il conto. E oggi quel conto è chiarissimo: sette giorni dopo la scadenza del bando resta soltanto il deserto”.

Oplonti Futura ribadisce infine la propria posizione: “Torre Annunziata merita molto di più di annunci e passerelle”.