A cura della Redazione

Vivi lontano da casa per studio, lavoro o questioni personali? Vuoi votare al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, nonostante il governo abbia deciso che chi vive fuori sede non può partecipare alla consultazione? Compila il modulo di registrazione relativo alla provincia di tuo interesse (consulta l’elenco in fondo alla pagina). Sarai ricontattata/o per completare la procedura e ricevere tutte le informazioni necessarie. Ricordati di portare con te documento d’identità e tessera elettorale. Partecipare è il primo passo per rafforzare la nostra democrazia.

Rappresentanti di lista

Puoi candidarti se desideri svolgere il ruolo di rappresentante di lista contribuendo in modo attivo e responsabile al corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

È un incarico importante, che garantisce trasparenza e presidio democratico nei seggi elettorali.

Elettori fuori sede

Puoi registrarti anche se vivi temporaneamente in un Comune diverso da quello di residenza (per motivi di studio, lavoro o altre esigenze) e desideri esercitare il tuo diritto di voto.

La normativa prevede infatti che chi viene formalmente nominato rappresentante di lista possa votare nel seggio presso cui svolge l’incarico, anche se iscritto alle liste elettorali di un altro Comune.

Compila il modulo di registrazione relativo alla provincia di tuo interesse (consulta l’elenco in fondo alla pagina). Sarai ricontattata/o per completare la procedura e ricevere tutte le informazioni necessarie. Partecipare è il primo passo per rafforzare la nostra democrazia.

Abruzzo

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA-ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

VENETO