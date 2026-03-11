Vivi lontano da casa per studio, lavoro o questioni personali? Vuoi votare al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, nonostante il governo abbia deciso che chi vive fuori sede non può partecipare alla consultazione? Compila il modulo di registrazione relativo alla provincia di tuo interesse (consulta l’elenco in fondo alla pagina). Sarai ricontattata/o per completare la procedura e ricevere tutte le informazioni necessarie. Ricordati di portare con te documento d’identità e tessera elettorale. Partecipare è il primo passo per rafforzare la nostra democrazia.
Rappresentanti di lista
Puoi candidarti se desideri svolgere il ruolo di rappresentante di lista contribuendo in modo attivo e responsabile al corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.
È un incarico importante, che garantisce trasparenza e presidio democratico nei seggi elettorali.
Elettori fuori sede
Puoi registrarti anche se vivi temporaneamente in un Comune diverso da quello di residenza (per motivi di studio, lavoro o altre esigenze) e desideri esercitare il tuo diritto di voto.
La normativa prevede infatti che chi viene formalmente nominato rappresentante di lista possa votare nel seggio presso cui svolge l’incarico, anche se iscritto alle liste elettorali di un altro Comune.
Abruzzo
BASILICATA
CALABRIA
- Provincia di Catanzaro
- Provincia di Cosenza
- Provincia di Crotone
- Provincia di Reggio Calabria
- Provincia di Vibo Valentia
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
- Provincia di Bologna
- Provincia di Ferrara
- Provincia di Ravenna
- Provincia di Reggio Emilia
- Provincia di Rimini
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
- Provincia di Brescia
- Provincia di Como
- Provincia di Milano
- Provincia di Pavia
- Provincia di Cremona
- Provincia di Bergamo
- Provincia di Lecco
- Provincia di Lodi
- Provincia di Mantova
- Provincia di Monza Brianza
- Provincia di Sondrio
- Provincia di Varese
PIEMONTE
- Provincia di Asti
- Provincia di Alessandria
- Provincia di Biella
- Provincia di Cuneo
- Provincia di Novara
- Provincia di Torino
- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
- Provincia di Vercelli
PUGLIA
- Provincia di Bari
- Provincia di Barletta-Andria-Trani
- Provincia di Brindisi
- Provincia di Foggia
- Provincia di Lecce
- Provincia di Taranto
SARDEGNA
- Provincia di Cagliari
- Provincia di Carbonia-Iglesias
- Provincia del Medio Campidano
- Provincia di Nuoro
- Provincia dell’Ogliastra
- Provincia di Olbia-Tempio
- Provincia di Oristano
- Provincia di Sassari
SICILIA
- Provincia di Agrigento
- Provincia di Caltanissetta
- Provincia del Catania
- Provincia di Enna
- Provincia di Messina
- Provincia di Palermo
- Provincia di Ragusa
- Provincia di Siracusa
- Provincia di Trapani
TOSCANA
- Provincia di Arezzo
- Provincia di Livorno
- Provincia di Firenze
- Provincia di Pisa
- Provincia di Pistoia
- Provincia di Siena
TRENTINO ALTO ADIGE