A cura della Redazione

Torna a riunirsi il Consiglio comunale (giovedì 5 febbraio alle ore 9,00 presso Palazzo Criscuolo) dopo l’insediamento della Commissione di accesso.

Sono venti i punti posti all’ordine del giorno, di cui ben nove relativi a debiti fuori bilancio.

Si discuterà - tra l’altro - di una mozione presentata dalla II Commissione consiliare e di una interpellanza del gruppo Oplonti Futura. Inoltre sarà sottoposto ad approvazione il regolamento per la concessione di beni immobili di proprietà del Comune e quello delle entrate comunali.

Si discuterà, infine, della conferma delle aliquote IMU e addizionale Irpef 2026 (sui valori massimi), e della tassa di soggiorno per l’anno in corso.