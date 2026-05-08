Dopo l’intervento del procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, pronunciato durante la cerimonia di abbattimento di Palazzo Fienga – simbolo storico del potere del clan Gionta – la città si è ritrovata improvvisamente dentro una crisi politica e istituzionale senza precedenti.

Le dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo sono state il primo atto di una vicenda che, invece di raffreddarsi nel silenzio e nell’attesa degli sviluppi istituzionali, sembra assumere ogni giorno di più i contorni di una mobilitazione politica permanente.

Il primo cittadino, nella lunga lettera con cui ha annunciato la propria decisione, ha respinto le accuse e le valutazioni espresse dal procuratore, rivendicando il lavoro svolto dall’amministrazione comunale. Una ricostruzione che, inevitabilmente, lascia spazio anche a osservazioni critiche da parte di chi vive quotidianamente la città e vede problemi irrisolti sotto gli occhi di tutti.

Ma il dato politicamente più rilevante è ciò che è accaduto dopo.

Sedici consiglieri comunali su ventiquattro – compresi tre esponenti dell’opposizione – insieme agli assessori hanno sottoscritto un documento di solidarietà al sindaco. Parallelamente sarebbero stati invitate numerose associazioni del territorio ad una presa di posizione pubblica a sostegno del primo cittadino, e inviati messaggi WhatsApp ad amici e conoscenti con l’immagine del sindaco e la scritta “Io sto con Corrado”.

Intanto prende forma anche una manifestazione pubblica prevista per sabato in piazza Giovanni XXIII, dove lo stesso Cuccurullo dovrebbe intervenire davanti ai cittadini.

È proprio qui che nasce la riflessione politica più delicata.

In una fase così complessa, segnata dalle pesanti parole del procuratore Fragliasso e dall’ipotesi sempre più concreta di uno scioglimento del Consiglio comunale, forse sarebbe stato più opportuno mantenere un profilo istituzionale prudente, attendendo gli sviluppi dell’inchiesta e le eventuali decisioni degli organi dello Stato chiamati a valutare la situazione.

Perché il punto centrale è proprio questo: la decisione finale non spetterà alla piazza, né ai comunicati politici, né alle manifestazioni di solidarietà. Saranno altri organi istituzionali - Prefettura, Ministero dell’Interno e Consiglio dei Ministri - a dover stabilire se esistano o meno le condizioni per un eventuale scioglimento dell’Ente.

E allora viene spontaneo chiedersi quale sia il reale obiettivo di questa mobilitazione. Dimostrare che la città è vicina al sindaco? Trasformare una vicenda istituzionale in una prova di consenso popolare? O forse tentare di spostare il dibattito dal piano amministrativo e giudiziario a quello emotivo e politico?

Sono interrogativi legittimi, soprattutto in una città che negli ultimi anni ha pagato un prezzo altissimo in termini di credibilità istituzionale e che oggi avrebbe probabilmente bisogno soprattutto di sobrietà, chiarezza e senso delle istituzioni.

Perché quando si entra in una fase così delicata, ogni gesto politico assume un peso enorme. E il rischio che una mobilitazione pubblica possa apparire come una pressione indiretta verso altri organi dello Stato è un tema che non può essere ignorato.

Forse, oggi più che mai, Torre Annunziata avrebbe bisogno di silenzio, responsabilità e rispetto dei ruoli. Poi saranno le istituzioni competenti a parlare.