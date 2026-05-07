A cura della Redazione

Il Partito Democratico provinciale e regionale prende ufficialmente posizione sulla crisi politica e amministrativa che sta attraversando il Comune di Torre Annunziata.

Ecco la nota diffusa nelle ultime ore dal segretario regionale Piero De Luca: «Come Partito Democratico non possiamo che prestare la massima attenzione alle parole del Procuratore capo di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso. La legalità e la lotta alla criminalità organizzata rappresentano un tratto fondante, prioritario, del nostro impegno politico. Il quadro complessivo che purtroppo emerge in questo Comune presenta delle criticità evidentemente non risolte, nonostante l'impegno del sindaco Corrado Cuccurullo. Per questo ringraziamo il primo cittadino per il lavoro svolto ed anche per il gesto di responsabilità assunto con le sue dimissioni».