A cura della Redazione

Il Partito Democratico di Torre Annunziata rompe gli indugi e prende ufficialmente posizione sulla crisi politica e amministrativa che sta attraversando Palazzo Criscuolo. In una nota diffusa nelle ultime ore, il circolo oplontino ha fatto proprie le parole espresse dal Partito Democratico della Campania e dal Partito Democratico metropolitano di Napoli, attraverso gli interventi dell’onorevole Piero De Luca e del segretario metropolitano Francesco Dinacci.

Una presa di posizione netta che arriva nel pieno della fase più delicata vissuta dall’amministrazione comunale nata nel giugno 2024 e che, secondo il PD, deve ormai considerarsi conclusa.

Nel comunicato, i democratici sottolineano come «l’impegno profuso nell’attività di governo del Comune di Torre Annunziata non abbia dato i risultati sperati», evidenziando il permanere di «un quadro diffuso di criticità irrisolte», già segnalate nei precedenti documenti politici diffusi il 24 marzo e il 21 aprile scorso.

Particolare attenzione viene riservata anche alle recenti dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, considerate dal partito «meritevoli della massima attenzione» in un momento già estremamente complesso per la città.

Da qui la conclusione politica del PD: l’esperienza amministrativa avviata meno di due anni fa è ormai arrivata al capolinea. Le dimissioni presentate nelle ultime ore vengono interpretate come «un gesto di consapevolezza della gravità della situazione» e come «un atto di responsabilità che va riconosciuto».

Il Partito Democratico chiarisce inoltre che eventuali posizioni divergenti rispetto alla linea espressa dagli organismi regionali, metropolitani e locali «non sono rappresentative del Partito Democratico», segnando così una volontà di compattezza politica in una fase decisiva per il futuro amministrativo della città.

La crisi di Torre Annunziata entra quindi in una nuova fase, con il centrosinistra chiamato ora a riflettere sulle prospettive future e sulla necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con il territorio.