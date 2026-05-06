A cura della Redazione

Prima ripercussioni politiche all’interno della coalizione di maggioranza che sostiene il sindaco (o ex?) Corrado Cuccurullo. Dopo le note vicende di ieri, che hanno visto prima il duro intervento del Procuratore Capo della Repubblica di Torre Annunziata, dott. Nunzio Fragliasso, e poi le successive dimissioni del sindaco Cuccurullo, il gruppo politico Più Europa, rappresentato in Consiglio comunale dalla consigliera Maria Di Maio, ritiene non vi siano più le condizioni politiche e istituzionali per proseguire il rapporto di collaborazione con l’attuale amministrazione comunale.

«Le gravi dichiarazioni rese dal magistrato - si legge in una nota -, che hanno evidenziato criticità e ombre nella gestione amministrativa della città, unite alla scelta del sindaco di rassegnare le dimissioni, determinano inevitabilmente una profonda frattura nel rapporto fiduciario che era alla base del sostegno politico. Per tale ragione, Più Europa comunica il ritiro del proprio rappresentante dal Consiglio Comunale attraverso le dimissioni della consigliera Maria Di Maio».

«Si tratta di una decisione sofferta - continua la nota - ma attentamente ponderata, assunta nel rispetto della città, delle istituzioni e dei cittadini di Torre Annunziata, che meritano chiarezza, trasparenza e un’amministrazione capace di restituire piena credibilità all’azione politica e amministrativa».

Più Europa auspica inoltre che tutti i consiglieri comunali estranei alle contestazioni emerse possano avviare una seria riflessione politica e istituzionale nell’interesse esclusivo della comunità oplontina.

Con le dimissioni della consigliera Di Maio, indirizzate al sindaco e al presidente del Consiglio nella giornata odierna, il gruppo politico Più Europa non ha rappresentanti in Consiglio comunale. Un modo come un altro per prendere le distanze dall’attuale amministrazione, duramente colpita dalla parole del procuratore Fragliasso.