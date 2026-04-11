A cura della Redazione

Cresce l’attesa a Torre Annunziata per il futuro dell’amministrazione comunale oplontina. Dopo tre mesi di indagini, interrogatori e visione di atti, la Commissione di accesso ha consegnato la relazione finale in Prefettura, senza chiedere un’eventuale proroga prevista del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel). Una circostanza, questa, che induce a pensare che la Commissione abbia le idee chiare su quanto accaduto, o non accaduto, al Comune di Torre Annunziata in questi quasi primi due anni della nuova consiliatura.

Si apre adesso la fase più delicata dell’istruttoria in Prefettura, quella delle valutazioni da parte del Prefetto e degli organi competenti.

Tra i passaggi più osservati c’è l’eventuale convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la cui tempistica, pur non essendo fissata da norme, segue prassi abbastanza consolidate.

Nella maggior parte dei casi ritenuti più sensibili, la riunione del Comitato viene convocata in tempi molto rapidi, spesso entro pochi giorni e comunque nella prima settimana dalla trasmissione della relazione. Una scelta che risponde all’esigenza di condividere tempestivamente le informazioni con le forze dell’ordine e valutare eventuali profili di criticità anche sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Tempistiche leggermente più lunghe, fino a due settimane, possono invece indicare la necessità di un approfondimento interno preliminare da parte della Prefettura, prima di un confronto collegiale.

La rapidità della convocazione, dunque, rappresenta nella prassi un indicatore significativo: non anticipa automaticamente l’esito del procedimento, ma segnala che il dossier è considerato meritevole di particolare attenzione e di un coordinamento immediato tra le istituzioni coinvolte.

Diversamente, la mancata convocazione del Comitato non può essere interpretata automaticamente come un ridimensionamento del caso o come assenza di criticità. Si tratta, infatti, di una scelta che rientra nella discrezionalità del Prefetto e che può dipendere da diverse valutazioni: dall’assenza di profili urgenti di sicurezza, alla possibilità di proseguire l’istruttoria attraverso canali interni o forme di coordinamento meno formalizzate.

In attesa delle determinazioni finali, dunque, ogni segnale va letto con cautela: la riunione o meno del Comitato non rappresenta, di per sé, un’indicazione decisiva sull’esito del procedimento, che resta nelle mani delle autorità competenti.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per chiarire il quadro e comprendere quale direzione prenderà il futuro amministrativo della città.