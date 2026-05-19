“Con senso di responsabilità istituzionale e profondo rispetto verso la città di Torre Annunziata, rassegno le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale”.

Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico Fabio Giorgio ha annunciato la decisione di lasciare l’incarico istituzionale, spiegando le motivazioni in una nota diffusa nelle ultime ore.

Una scelta definita “sofferta”, maturata – viene sottolineato – per ragioni di opportunità morale e per tutelare l’immagine delle istituzioni cittadine in una fase particolarmente delicata per la vita politica oplontina.

“Ritengo doveroso fare un passo indietro affinché ogni vicenda possa essere chiarita con la massima serenità e trasparenza”, si legge nella dichiarazione.

Nel comunicato il consigliere esprime inoltre piena fiducia nel lavoro della magistratura, dichiarandosi convinto che la propria posizione possa essere chiarita al più presto (il consigliere è destinatario di un avviso di garanzia, ndr) “consentendo di ristabilire la verità dei fatti”.

Non manca un ringraziamento rivolto ai cittadini, ai colleghi consiglieri comunali, agli amministratori e a quanti lo hanno sostenuto durante il percorso politico e istituzionale.

“Continuerò a mantenere immutato il mio amore per Torre Annunziata e il rispetto verso la sua comunità”, afferma ancora nella nota.

Alla base della decisione, viene spiegato, anche la volontà di preservare il ruolo delle istituzioni da possibili strumentalizzazioni o tensioni che possano compromettere la serenità amministrativa della città.

“Le istituzioni devono essere sempre preservate da ogni possibile strumentalizzazione o clima che possa nuocere alla serenità amministrativa. Per questo motivo ho ritenuto che le dimissioni rappresentino oggi la scelta più giusta e responsabile”, conclude il consigliere dimissionario.

Da indiscrezioni si apprende che altri consiglieri comunali sarebbero destinatari di avvisi di garanzia, notificati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata.