Elezioni amministrative a Terzigno: Salvatore Carillo eletto sindaco

Elezioni amministrative in tre Comuni vesuviani: Ottaviano, Somma Vesuviana e Terzigno.
Ottaviano: candidati a sindaco (8 sezioni scrutinate su 23)
Ferdinando Federico: 2.206 voti – 45,58% (liste civiche)
Stefano Prisco: 1087 voti – 24,45%
Biagio Simonetti: 953 voti – 21,44%
Giorgio Marigliano: 379 voti – 8,56%
Somma Vesuviana: candidati a sindaco (18 sezioni scrutinate su 31)
Silvia Svaneria: 5.118 voti – 45,14% (centrosinistra)
Antonio Granata: 4.837 voti – 42,67%
Giuseppe Nocerino: 1.382 voti – 12,19%
Terzigno: i candidati a sindaco (6 sezioni scrutinate su 17)
Salvatore Carillo: 1.761 voti – 54,50% (liste civiche)
Genny Falciano: 1.297 voti – 40,14%
Antonio Mosca: 173 voti – 5,35%