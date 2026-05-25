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Elezioni amministrative a Terzigno: Salvatore Carillo eletto sindaco

Elezioni amministrative a Terzigno: Salvatore Carillo eletto sindaco

Previsti ballottaggi a Somma Vesuviana e Ottaviano

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Elezioni amministrative in tre Comuni vesuviani: Ottaviano, Somma Vesuviana e Terzigno.

Ottaviano: candidati a sindaco (8 sezioni scrutinate su 23)

Ferdinando Federico: 2.206 voti – 45,58% (liste civiche)

Stefano Prisco: 1087 voti – 24,45%

Biagio Simonetti: 953 voti – 21,44%

Giorgio Marigliano: 379 voti – 8,56%

Somma Vesuviana: candidati a sindaco (18 sezioni scrutinate su 31)

Silvia Svaneria: 5.118 voti – 45,14% (centrosinistra)

Antonio Granata: 4.837 voti – 42,67%

Giuseppe Nocerino: 1.382 voti – 12,19%

Terzigno: i candidati a sindaco (6 sezioni scrutinate su 17)

Salvatore Carillo: 1.761 voti – 54,50% (liste civiche)

Genny Falciano: 1.297 voti – 40,14%

Antonio Mosca: 173 voti – 5,35%

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