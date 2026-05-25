Elezioni amministrative: San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano eleggono il sindaco al primo turno

Elezioni amministrative: i risultati in cinque Comuni della provinci di Napoli relativi ai candidati sindaco:
San Giorgio a Cremano: candidati a sindaco (30 sezionai scrutinate su 54)
Michele Carbone (nella foto): 10.909 voti – 88,11% (centrosinistra)
Patrizia Nola: 704 voti – 5,68%
Roberto Galdieri: 272 voti – 2,19%
Patrizia Tramontano: 194 voti – 1,57%
Maurizio Bruno: 178 voti – 1,44%
Salvatore Maddaloni: 138 voti – 1,11%
Portici: candidati a sindaco (35 sezioni scrutinate su 63)
Claudio Teodonno: 9.620 voti – 59,60% (centrosinistra)
Fernando Ferroni: 5.753 voti – 35,64%
Giovanni Ciaramella: 558 voti – 3,46%
Ione Abbatangelo: 209 voti – 1,29%
Ercolano: candidati a sindaco (18 sezioni scrutinate su 47)
Antonietta Garzia: 6.213 voti – 68,85% (centrosinistra)
Pietro Sabbarese: 1.806 voti – 20,01%
Luciano Schifone: 417 voti – 4,62%
Luigi Fiengo: 407 voti – 4,51%
Nicola Abete: 181 voti – 2,01%
Pompei: candidati a sindaco (9 sezioni scrutinate su 24)
Salvatore Alfano: 2.751 voti – 48,04% (centrosinistra)
Giuseppe Tortora: 2.446 voti – 42,71%
Claudio D’Alessio: 530 voti – 9,25 %
Sorrento: candidati a sindaco (6 sezioni scrutinate su 19)
Corrado Fattorusso: 1.244 voti – 48,88% (liste civiche)
Ferdinando Pinto. 1.128 voti – 44,32
Raffaele Attardi: 173 voti – 6,80%