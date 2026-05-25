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Elezioni amministrative: San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano eleggono il sindaco al primo turno

Elezioni amministrative: San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano eleggono il sindaco al primo turno

A Pompei e Sorrento, a scrutinio in corso, indecisione sul ballottaggio

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Elezioni amministrative: i risultati in cinque Comuni della provinci di Napoli relativi ai candidati sindaco:

San Giorgio a Cremano: candidati a sindaco (30 sezionai scrutinate su 54)

Michele Carbone (nella foto): 10.909 voti – 88,11% (centrosinistra)

Patrizia Nola: 704 voti – 5,68%

Roberto Galdieri: 272 voti – 2,19%

Patrizia Tramontano: 194 voti – 1,57%

Maurizio Bruno: 178 voti – 1,44%

Salvatore Maddaloni: 138 voti – 1,11%

Portici: candidati a sindaco (35 sezioni scrutinate su 63)

Claudio Teodonno: 9.620 voti – 59,60% (centrosinistra)

Fernando Ferroni: 5.753 voti – 35,64%

Giovanni Ciaramella: 558 voti – 3,46%

Ione Abbatangelo: 209 voti – 1,29%

Ercolano: candidati a sindaco (18 sezioni scrutinate su 47)

Antonietta Garzia: 6.213 voti – 68,85% (centrosinistra)

Pietro Sabbarese: 1.806 voti – 20,01%

Luciano Schifone: 417 voti – 4,62%

Luigi Fiengo: 407 voti – 4,51%

Nicola Abete: 181 voti – 2,01%

Pompei: candidati a sindaco (9 sezioni scrutinate su 24)

Salvatore Alfano: 2.751 voti  – 48,04% (centrosinistra)

Giuseppe Tortora: 2.446 voti – 42,71%

Claudio D’Alessio: 530 voti – 9,25 %

Sorrento: candidati a sindaco (6 sezioni scrutinate su 19)

Corrado Fattorusso: 1.244 voti – 48,88% (liste civiche)

Ferdinando Pinto. 1.128 voti – 44,32

Raffaele Attardi: 173 voti – 6,80%

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