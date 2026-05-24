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Elezioni amministrative: l'affluenza in 7 Comuni della provincia di Napoli

Elezioni amministrative: l'affluenza in 7 Comuni della provincia di Napoli

Al primo posto Portici con il 58,98% per cento, all'ultimo Sorrento con il 47,29 %

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Affluenza alle urne in 7 Comuni della provincia di Napoli alle ore 23,00:

Portici 58,98%

Ottaviano 55,65%

Terzigno 54,34%

Pompei 53,52%

San Giorgio a Cremano 50,23%

Ercolano 49,62%

Sorrento 47,29%

Discreta l'affluenza, in considerazione che si voterà anche domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7,00 alle ore15,00. Subito dopo si proseguirà con lo spoglio delle schede.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci non proclamati eletti all'esito del primo turno di votazione è indetto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

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